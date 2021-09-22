Украинский боксёр Сиренко объяснил, почему жёстко добивал россиянина Устинова

Украинский боксёр Владислав Сиренко прокомментировал свою победу нокаутом в первом раунде боя с 44-летним Александром Устиновым. Многие эксперты и журналисты выразили недовольство тем, что Сиренко при бездействии судьи жёстко добивал у канатов уже потрясённого соперника.
«Мне тоже говорили про предъявы в мою сторону. Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, то он начал падать и подвис на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я же не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже всё? И у боксёров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды «стоп», ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. И, естественно, я должен был нанести ещё пару ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок», — цитирует Сиренко «Обозреватель».
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