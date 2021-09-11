Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?

Не всем суждено завершить спортивную карьеру вовремя. Зачастую бывает так, что ветераны просто не могут повесить перчатки на гвоздь: кого-то гонит вперёд азарт, другие не готовы искать себе новое поприще, ну а третьим банально не хватает денег. Казалось, что известный российско-белорусский боксёр Александр Устинов уйдёт на пенсию ещё в 2019 году — три поражения подряд явно намекали, что Великий уже не тот, что раньше. Однако Устинов, которому давно перевалило за 40 лет, вернулся в ринг и даже одержал две победы подряд, пусть его соперниками и были бойцы с отрицательным рекордом.

После ничьей с Террелом Вудсом, позволившей нашему соотечественнику сохранить второстепенный титул WBC Asia, Устинову достался в соперники перспективный украинский боксёр Владислав Сиренко. 26-летний спортсмен имел рекорд 17-0, успев нокаутировать сравнительно известных Дениса Бахтова и Невфеля Уату. За Великого же было откровенно тревожно: никогда не славившийся скоростью, к 44 годам Александр совсем замедлился, полагаясь только на крепкий удар. Складывалось ощущение, что Устинова откровенно ведут на заклание, чтобы добавить Сиренко громкое имя в резюме.

Бой, который переносили дважды, мог и вовсе не состояться из-за проблем россиянина с визой. Устинов опоздал на сутки и едва не пропустил взвешивание, где весы сначала отказались показывать Александру его реальный вес. Все эти нестыковки словно намекали, что Великому не стоит выходить на поединок с молодым и голодным украинцем. Но Устинов, успевший послужить в ОМОНе и даже принять участие в боевых действиях, никогда не был трусом. И бой на знаменитой арене «Ролан Гаррос» всё-таки состоялся. Продлившись всего две минуты.

С первых секунд Сиренко захватил инициативу, чётко разбивая защиту россиянина. Александр неуверенно отступал по прямой и вскоре попался на домашнюю заготовку украинца: выход на правый оверхенд после нескольких джебов. Устинов пропустил жесточайший боковой в челюсть и безвольно повис на канатах. Судья проявил удивительный непрофессионализм, позволив Сиренко провести ещё целую серию по обмякшему сопернику — один из ударов пришёлся точно в затылок Великого. Устинов съехал по канатам и упал, оказавшись в глубоком нокауте.

Поведение украинца, безжалостно избивавшего почти лежащего соперника, конечно, огорчает. С другой стороны, молодой боец находился «в адреналине» и не мог трезво оценивать ситуацию. Куда больше разочаровал судья: складывалось ощущение, что он просто с любопытством наблюдал за избиением россиянина. Устинову же пора завершать карьеру. Он добился многого в боксе, кикбоксинге и даже успел попробовать себя в смешанных единоборствах. 44 года — отличный возраст, чтобы уйти на пенсию, сохранив какое-никакое здоровье.