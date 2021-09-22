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Альберт Дураев дебютирует в UFC боем с Романом Копыловым, не дравшимся два года

Альберт Дураев дебютирует в UFC боем с Романом Копыловым, не дравшимся два года
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У российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона ACB в среднем весе Альберта Дураева сменился дебютный соперник в UFC. 30 октября Дураев должен был встретиться с итальянским бойцом Алессио Ди Кирико, но вместо этого он подерётся с соотечественником Романом Копыловым.

Бывший чемпион ACB в среднем весе 14 сентября одержал победу над бразильцем Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой на шоу Претендентской серии Даны Уайта, получив право на заключение контракта с промоушеном UFC. Всего на счету российского средневеса Дураева 13 побед, из них 11 досрочных, а также три поражения.

Роман Копылов не дрался в профессиональных поединках два года. В последнем бою россиянин проиграл самбмишеном Карлу Роберсону.

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