У Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266

У американского бойца российского происхождения Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266, сообщает MMAFighting. Изначально планировалось, что Максимов проведёт бой с американцем Карлом Робертсоном, но из-за медицинских противопоказаний он был вынужден сняться с турнира.



UFC сумел найти замену Робертсону — на коротком уведомлении провести бой с Ником Максимовым согласился Коди Брандадж.



Полный кард турнира UFC 266



Основной кард:



Александер Волкановски – Брайан Ортега

Валентина Шевченко – Лорен Мерфи

Ник Диас – Робби Лоулер

Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс

Джессика Андраде – Синтия Кальвильо



Предварительный кард:



Марлон Мораес – Мераб Двалишвили

Дэн Хукер – Насрат Хакпараст

Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас



Ранние прелимы:



Манон Фьоро – Майра Буэно Силва

Коди Брандадж – Ник Максимов

Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано.