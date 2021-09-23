У Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266

У американского бойца российского происхождения Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266, сообщает MMAFighting. Изначально планировалось, что Максимов проведёт бой с американцем Карлом Робертсоном, но из-за медицинских противопоказаний он был вынужден сняться с турнира.
UFC сумел найти замену Робертсону — на коротком уведомлении провести бой с Ником Максимовым согласился Коди Брандадж.
Полный кард турнира UFC 266
Основной кард:
Александер Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо
Предварительный кард:
Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас
Ранние прелимы:
Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
Коди Брандадж – Ник Максимов
Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано.
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