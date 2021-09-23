Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

У Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266

У Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266
Комментарии

У американского бойца российского происхождения Ника Максимова сменился соперник на турнире UFC 266, сообщает MMAFighting. Изначально планировалось, что Максимов проведёт бой с американцем Карлом Робертсоном, но из-за медицинских противопоказаний он был вынужден сняться с турнира.

UFC сумел найти замену Робертсону — на коротком уведомлении провести бой с Ником Максимовым согласился Коди Брандадж.

Полный кард турнира UFC 266

Основной кард:

Александер Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо

Предварительный кард:

Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас

Ранние прелимы:

Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
Коди Брандадж – Ник Максимов
Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021