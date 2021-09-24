Итальянского боксёра дисквалифицировали из-за нацистских татуировок

Федерация бокса Италии дисквалифицировала 28-летнего боксёра Микеле Броили из-за наличия нацистских татуировок. Несколько дней назад Броили проиграл поединок за титул чемпиона Италии в тяжёлом весе, уступив Хасану Нурдину по очкам. Именно после этого боя СМИ обратили внимание на татуировки Броили.

Имеющий марокканское происхождение Нурдин заявил, что татуировки Броили заставили его чувствовать «отвращение» из-за открытого восхваления нацизма. Броили дисквалифицирован на неопределённый срок, суд по данному делу состоится 19 ноября.

«Мы требуем пролить свет на причину того, что бой не был остановлен сразу же после того, как стал понятен нацистский подтекст татуировок. Непонятно, почему потребовалось так много времени, чтобы принять меры против нацизма», — заявил директор итальянского управления по борьбе с расовой дискриминацией Триантафилос Лукарелис.