Усик и Джошуа сделали совместное селфи

Украинец Александр Усик сделал совместное селфи со своим ближайшим соперником, британцем Энтони Джошуа.

Спортсмены сделали несколько совместных снимков.

Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск. Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «РЕН ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск. Отметим, что кроме главного боя турнира, телеканал покажет два поединка основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.