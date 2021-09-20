Джошуа — Усик: украинский боксёр едет в Лондон, чтобы отнять у британца всё. LIVE!

Когда станет известен результат боя Усик — Джошуа

Чемпионский бой между Усиком и Джошуа будет состоять из 12 раундов по три минуты. Досрочная победа одного из боксёров может быть зафиксирована в случае нокаута, технического нокаута или дисквалификации одного из бойцов.

В том слечае, если поединок продлится все запланированные 12 раундов, победитель будет определён судейским решением. В том случае, если судьи объявят ничью, титулы останутся у британского боксёра.