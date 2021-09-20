Джошуа — Усик: украинский боксёр едет в Лондон, чтобы отнять у британца всё. LIVE!

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм» состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе и обязательным претендентом WBO в тяжёлом весе украинским боксёром Александром Усиком.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.
Когда станет известен результат боя Усик — Джошуа
Чемпионский бой между Усиком и Джошуа будет состоять из 12 раундов по три минуты. Досрочная победа одного из боксёров может быть зафиксирована в случае нокаута, технического нокаута или дисквалификации одного из бойцов.
В том слечае, если поединок продлится все запланированные 12 раундов, победитель будет определён судейским решением. В том случае, если судьи объявят ничью, титулы останутся у британского боксёра.
Где смотреть бой Усик — Джошуа
Поединок Энтони Джошуа с Александром Усиком в России в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой также можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN. Также бои главного карда в формате Pay-per-view будут доступны на британском Sky Sports.
Когда смотреть бой Усик — Джошуа
Начало боя ожидается не ранее 1:00 по московскому времени 26 сентября.
Гвоздик не верит в победу Джошуа над Усиком
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик заявил, что Джошуа ошибается, если думает, что может победить Усика за счёт мастерства.
«Видел форму Джошуа, он заметно подсушился. Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счёт мощи, а за счёт мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца.
Вообще не очень разумно слушать заявления промоутеров, тренеров или самих спортсменов перед боями. В ринге мы всё равно увидим то, к чему готовились боксёры — и то, что должно произойти.
Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. И, по логике, будет быстрее и легче на ногах. Но не факт, что это усложнит Усику задачу», — цитирует Гвоздика Sportarena.
Когда состоится бой Джошуа — Усик
Бой Энтони Джошуа — Александр Усик за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO пройдёт в ночь на 26 сентября.
Джошуа устал от подготовки к бою с Усиком
Энтони признался, что чувствует сильную усталость на фоне подготовке к этому бою.
«Я так устал, накопилось и впрямь много усталости. Я через многое прошёл, готовясь к этому поединку. И впереди ещё немало. Но в такие моменты говоришь себе: «Давай, всё почти готово, просто продолжай. Бой не за горами». Я бы хотел, чтобы поединок был уже завтра, потому что чувствуется какая-то усталость мозга, усталость во всём теле, всё эти непрерывные тренировки. Но я профессионал, преданный делу. Я боец», — приводит слова Джошуа Daily Mail.
Александр Усик обратился к Джошуа
Александр Усик известен своим чувством юмора. В свойственной ему манере, украинец обратился к Джошуа.
«Эй, Энтони, привет. Ты очень хороший боксёр. Ты суперзвезда», — заявил Усик в конце видео.
Полный кард турнира Энтони Джошуа — Александр Усик
Представляем полный кард турнира, в главном бое которого встретятся Энтони Джошуа и Александр Усик. В предварительном карде за вакантный титул IBF Inter-Continental будет сражаться россиянин Хасан Байсангуров.
- Энтони Джошуа (24-1) — Александр Усик (18-0), (WBA Super, IBF, IBO и WBO)
- Лоуренс Околи 16-0) — Дилан Прасович (15-0), (WBO)
- Каллум Смит (27-1) — Ленин Кастилло (21-3-1)
- Максим Продан (19-0-1) — Флориан Марку (8-0-1)
- Кристофер Оусли (12-0) — Хасан Байсангуров (21-1), (вакантный титул IBF Inter-Continental)
- Даниэль Лапин (4-0) — Пауэл Мартынюк (4-7)
- Кэмпбелл Хаттон (3-0) — Сонни Мартинез (2-4)
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