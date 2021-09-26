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Стал известен потенциальный соперник Яна после отказа Стерлинга

Стал известен потенциальный соперник Яна после отказа Стерлинга
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Определился следующий потенциальный соперник бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Яна. Речь идёт о бойце UFC Кори Сэндхагене. Об этом сообщила пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, минувшей ночью стало известно, что американец Алджэмейн Стерлинг отказался от второго боя с Яном из-за травмы. Поединок должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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