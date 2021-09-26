Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Похоже, что боя Стерлинг — Ян не будет

Стерлинг слился с реванша с Яном. Опять. Это можно назвать позором?
Антон Мозговой
Похоже, что боя Стерлинг — Ян не будет
Комментарии
Бумажный чемпион UFC не хочет встречаться с разъярённым россиянином.

Главным событием вечера субботы в мире ММА/бокса должен был стать поединок украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Затмить супербой не могло ничто, но пока ещё чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг изрядно постарался, чтобы оттянуть на себя внимание.

Бум! Вечер субботы взорвала информация о снятии американца с боя с россиянином Петром Яном. Их поединок, бой-реванш, должен был состояться на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь на 31 октября мск. Но, как утверждает MMA Fighting, Стерлинг снялся с боя.

По данным источника, Алджэмейн снялся с поединка из-за проблем с шеей после операции. Но, какой бы ни была истинная причина, похоже, что Стерлингу не избежать волны хейта.

Если Стерлинг в итоге не выйдет на бой с Яном, то точно войдёт в историю UFC как один из самых презираемых чемпионов. И здесь американцу винить некого вообще. Он сам виноват, что оказался в такой ситуации. Понятно, что проблемы со здоровьем могут возникнуть у любого, не будем забывать, что от боя отказывался и сам Ян. Но ведь никто не забыл, что творилось в первом поединке бойцов?!

«Советую Петру меньше отвлекаться». Однажды Ян не послушал Хабиба и проиграл «Советую Петру меньше отвлекаться». Однажды Ян не послушал Хабиба и проиграл

Нет, Стерлинг полностью заслужил презрение фанатов Яна и нейтральных болельщиков. Актёрские навыки американца вызвали неприятие. Да, Ян ошибся, нанеся запрещённый приём, но Стерлинг мог повести себя достойнее, а не устраивать комедию.

Очевидно, что после той истории Пётр был просто взбешён. Он требовал реванш как можно быстрее, но ему пришлось ждать. И сейчас всё выглядит так, что Стерлинг просто не хочет встречаться лицом к лицу с разъярённым оппонентом. Это — банальный слив, который совсем не красит Алджэмейна.

Примечательно, что совсем недавно «Чемпионату» интервью дал Мераб Двалишвили, друг Стерлинга. И он говорил о реакции Алджэмейна на свою победу. Двалишвили утверждал, что Стерлинг даже не радовался и не хотел праздновать. Возможно, так и было, но сейчас к американцу нет ни капли уважения.

«Не тот тип людей, который мне нравится». Двалишвили детально разобрал Петра Яна «Не тот тип людей, который мне нравится». Двалишвили детально разобрал Петра Яна

Главный вопрос — что будет дальше? Как отнесётся UFC к такому поведению Стерлинга? И нужен ли организации «бумажный чемпион», который позорит дивизион? Появилась информация, что теперь Ян может провести бой за временный титул с Кори Сэндхагеном. Всё хорошо, но лучше бы и вовсе лишить Стерлинга пояса, а дальше пусть доказывает, что ещё на что-то способен, и поднимается вновь, а не ноет, получив подарок в виде пояса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021