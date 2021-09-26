Стерлинг слился с реванша с Яном. Опять. Это можно назвать позором?

Главным событием вечера субботы в мире ММА/бокса должен был стать поединок украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Затмить супербой не могло ничто, но пока ещё чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг изрядно постарался, чтобы оттянуть на себя внимание.

Бум! Вечер субботы взорвала информация о снятии американца с боя с россиянином Петром Яном. Их поединок, бой-реванш, должен был состояться на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь на 31 октября мск. Но, как утверждает MMA Fighting, Стерлинг снялся с боя.

По данным источника, Алджэмейн снялся с поединка из-за проблем с шеей после операции. Но, какой бы ни была истинная причина, похоже, что Стерлингу не избежать волны хейта.

Если Стерлинг в итоге не выйдет на бой с Яном, то точно войдёт в историю UFC как один из самых презираемых чемпионов. И здесь американцу винить некого вообще. Он сам виноват, что оказался в такой ситуации. Понятно, что проблемы со здоровьем могут возникнуть у любого, не будем забывать, что от боя отказывался и сам Ян. Но ведь никто не забыл, что творилось в первом поединке бойцов?!

Нет, Стерлинг полностью заслужил презрение фанатов Яна и нейтральных болельщиков. Актёрские навыки американца вызвали неприятие. Да, Ян ошибся, нанеся запрещённый приём, но Стерлинг мог повести себя достойнее, а не устраивать комедию.

Очевидно, что после той истории Пётр был просто взбешён. Он требовал реванш как можно быстрее, но ему пришлось ждать. И сейчас всё выглядит так, что Стерлинг просто не хочет встречаться лицом к лицу с разъярённым оппонентом. Это — банальный слив, который совсем не красит Алджэмейна.

Примечательно, что совсем недавно «Чемпионату» интервью дал Мераб Двалишвили, друг Стерлинга. И он говорил о реакции Алджэмейна на свою победу. Двалишвили утверждал, что Стерлинг даже не радовался и не хотел праздновать. Возможно, так и было, но сейчас к американцу нет ни капли уважения.

Главный вопрос — что будет дальше? Как отнесётся UFC к такому поведению Стерлинга? И нужен ли организации «бумажный чемпион», который позорит дивизион? Появилась информация, что теперь Ян может провести бой за временный титул с Кори Сэндхагеном. Всё хорошо, но лучше бы и вовсе лишить Стерлинга пояса, а дальше пусть доказывает, что ещё на что-то способен, и поднимается вновь, а не ноет, получив подарок в виде пояса.