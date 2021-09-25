Алджэмейн Стерлинг снялся с UFC 267. Реванша с Петром Яном не будет

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг снялся с боя с российским бойцом Петром Яном, который должен был состояться на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск, сообщает MMAFighting.
По информации источника, причиной отказа от поединка стали проблемы с шеей после операции, связанной с травмой, полученной Стерлингом ещё во время учёбы в колледже. На данный момент в UFC никак не отреагировали на данную информацию. Пока неизвестно, будет ли найдена замена Стерлингу на этот бой.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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