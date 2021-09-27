«С детства за Усика». Махачев опубликовал фото с украинским боксёром

Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на победу украинского боксёра Александра Усика над представителем Великобритании Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBA и WBO.
Махачев выложил у себя в «сториз» репост архивного фото с Усиком, где он признаётся, что мечтает увидеть украинца против топов тяжёлого веса. В частности, Ислам желал посмотреть на бой Джошуа — Усик.
«С детства за Усика», — подписал публикацию Махачев.
Усик одержал уверенную победу над Джошуа по очкам: 117:112, 116:112 и 115:113. Британец уже заявил, что хочет получить реванш.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
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