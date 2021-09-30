Один из боёв турнира Bellator 267 был отменён из-за нарушения COVID-протокола

Предварительный кард турнира Bellator 267 остался без одного из боёв, сообщает MMAJUnkie. Поединок между Чарли Лири и Бенджамином Брандером был отменён из-за нарушения COVID-протоколов. Других подробностей причины отмены боя не сообщается.



Таким образом, в карде осталось 12 поединков — пять из них пройдут в основном карде, а семь — в предварительном.



Результаты взвешивания всех участников Bellator 267:



Основной кард



Дуглас Лима (76,84 кг) – Майкл Пэйдж (77,11)

Джессика Борга (66,13) – Лия Маккорт (66,13)

Эндрю Фишер (66,13) – Роберт Уайтфорд (65,68)

Люк Трейнер (93,08) – Яник Бахати (93,44)

Ив Ландю (70,03) – Тим Уайлд (70,58)

Предварительный кард:



Льюис Лонг (77,02) – Майкл Дюбуа (77,20)

Кейн Муса (70,40) – Дэйви Галлон (70,35)

Элина Каллиониду (56,43) – Петра Касткова (56,97)

Джейк Грант (76,84) – Натан Джонс (77,38)

Фабакари Диатта (65,86) – Натан Роуз (65,77)

Катарина Далисда (52,34) – Кьяра Пенко (52,07)

Хуршед Кахоров (61,14) – Джайра Джуниора (61,69)