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Стал известен новый соперник Ислама Махачева на UFC 267

Стал известен новый соперник Ислама Махачева на UFC 267
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Стал известен новый соперник Ислама Махачева на турнире UFC 267, который состоится 30 октября. Как сообщает ESPN, российский боец подерётся с Дэном Хукером. Напомним, Махачев изначально остался без соперника из-за снятия бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира.

В своём последнем бою Хукер победил Насрата Хакпараста единогласным судейским решением.

Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). В последнем поединке Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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