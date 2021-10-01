Рамзан Кадыров прояснил ситуацию с Александром Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал понять, что российский боец ММА Александр Емельяненко не уходил из бойцовского клуба «Ахмат», пусть и не тренируется на базе в Грозном.



«Почему не зовёте Александра Емельяненко снова в «Ахмат», — спросил один из подписчиков у Кадырова.



«Я думал, что он в «Ахмате», — ответил Кадыров.



Ранее Емельяненко сообщал, что по-прежнему поддерживает контакты с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым он на протяжении нескольких месяцев тренировался в клубе «Ахмат» в Грозном. По слухам, боец был «изгнан» из бойцовского клуба, однако, как выясняется, он по-прежнему является частью команды.



В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.



Несколько дней назад Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова судейским решением. Поединок проходил по правилам кулачных боёв.