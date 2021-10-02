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Маккорт победила Боргу в соглавном бою турнира Bellator 267

Маккорт победила Боргу в соглавном бою турнира Bellator 267
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В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на SSE Arena проходит бойцовский турнир Bellator 267. В соглавном бою турнира представительница Северной Ирландии Лиа Маккорт встретилась с американкой Джессикой Боргой.

Продолжительность боя составила все три раунда и судьи единогласным решением отдали победу Маккорт.

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Таким образом, она одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при 1 поражении. Это её шестая победа подряд. Борга, в свою очередь, потерпела третье поражение. Также на её счету 6 побед.

Главным событием турнира станет бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа.

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