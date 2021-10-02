Маккорт победила Боргу в соглавном бою турнира Bellator 267
Поделиться
В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на SSE Arena проходит бойцовский турнир Bellator 267. В соглавном бою турнира представительница Северной Ирландии Лиа Маккорт встретилась с американкой Джессикой Боргой.
Продолжительность боя составила все три раунда и судьи единогласным решением отдали победу Маккорт.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Таким образом, она одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при 1 поражении. Это её шестая победа подряд. Борга, в свою очередь, потерпела третье поражение. Также на её счету 6 побед.
Главным событием турнира станет бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа.
Комментарии
- 2 октября 2021
-
01:51
-
01:27
-
00:58
- 1 октября 2021
-
23:48
-
22:15
-
21:57
-
20:46
-
19:29
-
18:15
-
17:54
-
16:12
-
15:46
-
14:06
-
13:20
-
12:49
-
12:15
-
11:43
-
11:02
-
10:07
-
09:35
-
04:06
-
00:25
- 30 сентября 2021
-
23:47
-
22:35
-
22:11
-
21:42
-
20:30
-
19:35
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
16:39
-
15:39
-
14:57
Партнерский контент