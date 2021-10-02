Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пейдж взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267

Пейдж взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267
Комментарии

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на SSE Arena состоялся турнир Bellator 267. Главным событием турнира стал бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа.

Победу в бою раздельным решением одержал Пейдж.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, в первом поединке, который состоялся в 2019 году, Майкл потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде. Британец продлил победную серию до шести боёв. Всего на его счету 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

Лима, в свою очередь, потерпел десятое поражение в карьере. Также он продлил серию поражений до трёх боёв. Также на его счету 32 победы в смешанных единоборствах.

Bellator 2021. Bellator 267, Лондон, Великобритания
Дуглас Лима - Майкл Пейдж (W)
02 октября 2021, суббота. 01:20 МСК
Майкл Пейдж
Окончено
SD
Дуглас Лима
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021