Пейдж взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне (Великобритания) на SSE Arena состоялся турнир Bellator 267. Главным событием турнира стал бой-реванш 33-летнего бразильца Дугласа Лимы и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пейджа.

Победу в бою раздельным решением одержал Пейдж.

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Напомним, в первом поединке, который состоялся в 2019 году, Майкл потерпел сокрушительное, первое в его карьере поражение нокаутом во втором раунде. Британец продлил победную серию до шести боёв. Всего на его счету 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

Лима, в свою очередь, потерпел десятое поражение в карьере. Также он продлил серию поражений до трёх боёв. Также на его счету 32 победы в смешанных единоборствах.