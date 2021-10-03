Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уокер обратился к Сантосу, победившему его на UFC Vegas 38

Уокер обратился к Сантосу, победившему его на UFC Vegas 38
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер обратился к соотечественнику Тиаго Сантосу, поражение в бою с которым он потерпел на турнире UFC Vegas 38, состоявшемся в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе.

«Спасибо за веселье, брат. Наша битва получилось действительно классной, спасибо, что подарил мне этот опыт, да благословит тебя бог», — написал Уокер на своей странице в «Инстаграме».

Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу – 48-47, 48-47, 48-47. Для Тиагу эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.

Ранее в соглавном бою турнира американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда.

Новость по теме
Куницкая отреагировала на победу своего мужа в главном бою UFC Vegas 38
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021