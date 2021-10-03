Уокер обратился к Сантосу, победившему его на UFC Vegas 38

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер обратился к соотечественнику Тиаго Сантосу, поражение в бою с которым он потерпел на турнире UFC Vegas 38, состоявшемся в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе.
«Спасибо за веселье, брат. Наша битва получилось действительно классной, спасибо, что подарил мне этот опыт, да благословит тебя бог», — написал Уокер на своей странице в «Инстаграме».
Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу – 48-47, 48-47, 48-47. Для Тиагу эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.
Ранее в соглавном бою турнира американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда.
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