Уокер обратился к Сантосу, победившему его на UFC Vegas 38

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер обратился к соотечественнику Тиаго Сантосу, поражение в бою с которым он потерпел на турнире UFC Vegas 38, состоявшемся в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе.



«Спасибо за веселье, брат. Наша битва получилось действительно классной, спасибо, что подарил мне этот опыт, да благословит тебя бог», — написал Уокер на своей странице в «Инстаграме».

Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу – 48-47, 48-47, 48-47. Для Тиагу эта победа стала 22-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. Уокер, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 17 победах.



Ранее в соглавном бою турнира американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда.