Тиаго Сантос прокомментировал победу, одержанную в главном бою UFC Vegas 38

Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с соотечественником Джонни Уокером на состоявшемся в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе турнире UFC Vegas 38.
«Не могу передать, как я счастлив, что победил. Господь всегда милостив, просто верьте и продолжайте усердно работать. Никогда не сдавайтесь. Всем спасибо», — написал Сантос в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Тиаго Сантоса в «Инстаграме».
Бой Сантоса и Уокера возглавил турнир UFC Vegas 38. Поединок продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу – 48-47, 48-47, 48-47.
Ранее в со-главном бою турнира американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда. Уже в первом раунде Докос успешно применил удушающий приём. Однако после совещания бой был признан несостоявшимся. Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докоса, в результате которого Холланд упал лицом вниз — а удары головой в UFC запрещены.
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