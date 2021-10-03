Тиаго Сантос прокомментировал победу, одержанную в главном бою UFC Vegas 38

Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с соотечественником Джонни Уокером на состоявшемся в ночь на 3 октября в Лас-Вегасе турнире UFC Vegas 38.



«Не могу передать, как я счастлив, что победил. Господь всегда милостив, просто верьте и продолжайте усердно работать. Никогда не сдавайтесь. Всем спасибо», — написал Сантос в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Тиаго Сантоса в «Инстаграме».

Бой Сантоса и Уокера возглавил турнир UFC Vegas 38. Поединок продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Сантосу – 48-47, 48-47, 48-47.

Ранее в со-главном бою турнира американец Кайл Докос досрочно победил соотечественника Кевина Холланда. Уже в первом раунде Докос успешно применил удушающий приём. Однако после совещания бой был признан несостоявшимся. Причиной тому стало столкновение головами перед победной атакой Докоса, в результате которого Холланд упал лицом вниз — а удары головой в UFC запрещены.