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«Это денежный бой». Майк Тайсон объявил о готовности подраться с братьями Пол

«Это денежный бой». Майк Тайсон объявил о готовности подраться с братьями Пол
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Легендарный боксёр Майк Тайсон заявил о желании подраться с кем-то из братьев Пол. Знаменитые блогеры Джейк и Логан Пол сейчас занимаются боксом, где победили уже нескольких профессиональных спортсменов.

«Чёрт побери, конечно, я бы подрался с кем-то из них. Это был бы денежный бой. У этих ребят аудитория в 75 миллионов человек. Это очень большие деньги. За 100 миллионов долларов они пойдут на всё», — приводит слова Тайсона New York Post.

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.

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