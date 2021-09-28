Майк Тайсон: вы правда думаете, что Усик или Джошуа победили бы меня в лучшие годы?

Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился впечатлениями от поединка Александра Усика и Энтони Джошуа. Уверенную победу единогласным решением судей одержал Усик, едва не нокаутировавший британца в концовке последнего раунда. Украинский спортсмен добыл сразу четыре чемпионских пояса, Джошуа уже активировал опцию о реванше.
«Посмотрел бой Усика и Джошуа. Возможно, у обоих был не лучший день. После такого вы правда думаете, что они победили бы меня в лучшие годы?», — написал Тайсон в своём «твиттере».
Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил Александру в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427.
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