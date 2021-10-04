Боб Арум рассказал, с кем должен встретиться победитель поединка Уайлдер — Фьюри

Знаменитый промоутер Боб Арум рассказал, с кем должен встретиться победитель третьего поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
«Посмотрим, кто победит в бою, сейчас об этом рано говорить. Но, скорее всего, победитель должен будет потом встретиться с Диллианом Уайтом, при условии, если тот одолеет Отто Валина. Бой с Уайтом мог бы стать очень и очень большим для Фьюри, если провести его в Великобритании. Уайт — очень талантливый тяжеловес, его встреча с Фьюри или Уайлдером стала бы крайне интересной», — цитирует Арума BoxingScene.
Изначально бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но из-за коронавируса у Тайсона его перенесли на 9 октября. В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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