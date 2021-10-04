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Майк Тайсон не исключил, что проведёт выставочный бой с Тайсоном Фьюри

Майк Тайсон не исключил, что проведёт выставочный бой с Тайсоном Фьюри
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Легендарный боксёр Майк Тайсон рассказал, что хотел бы провести спарринг с Тайсоном Фьюри. Майк даже не исключил возможность проведения между ними выставочного боя.

«В последнем бою против Роя Джонса я установил множество рекордов. Словно я вернулся в свои чемпионские времена.

Хочу спарринговать с Тайсоном Фьюри. Он сказал, что если я буду продолжать в том же духе, то мы устроим выставочный бой», — приводит слова Майка Тайсона BJ Penn.

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.

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