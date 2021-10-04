Тренер Петра Яна дал прогноз на бой против Кори Сэндхагена

Главный тренер по физподготовке Шон Кобер, который входит в команду по подготовке Петра Яна к поединку против Кори Сэндхагена, рассказал, как проходит лагерь российского бойца.
Напомним, боец клуба «Архангел Михаил» должен был встретиться с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, но из-за проблем с шеей тот снялся с боя. В итоге Петр Ян и Кори Сэндхаген определят временного чемпиона организации.
«Стерлинг выбыл, теперь Сэндхаген. К сожалению, это не будет бой за титул, только за временный пояс. Что есть, то есть. Мы не можем ничего поменять, знаете. Пётр хочет драться, хочет выйти в клетку и сделать то, что умеет. Показать всем, почему он лучший и заслуживает быть чемпионом.
Ударная техника Петра Яна одна из лучших в UFC, и уж точно лучшая в легчайшем весе, это все понимают. Мы продолжаем трудиться в зале изо всех сил. Совершенствуем ударную технику, грэпплинг, защиту от переводов. Наращиваем физическую силу, и это позволит Петру вести бой так, как он захочет. Он перебивает людей.
Я давал прогноз на финиш во втором раунде против Стерлинга. Думаю, все так произойдёт и с Сэндхагеном. Пётр будет так же давить, так же держать высокий темп. Он очень силён, будет доминировать в дивизионе. Ян покажет всем, почему он заслуживает быть чемпионом в ближайшие годы», — цитирует Кобера пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
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