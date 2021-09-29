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Стерлинг отсрочил встречу с Яном, но она всё равно обязательно состоится

Стерлинг не заслуживает хейта, Яну просто не повезло с проблемным соперником
Антон Мозговой
Почему Стерлинг не заслуживает хейта
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Американец вряд ли избегает россиянина, какой смысл рисковать поясом?

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг оказался в центре внимания после того, как отказался провести бой-реванш с россиянином Петром Яном. Учитывая неоднозначную репутацию Стерлинга, многие жёстко раскритиковали бойца. В их числе был и ваш автор. Действительно, решение Алджэмейна сняться с боя с Яном вызвало эмоциональную и вполне объяснимую первую реакцию. Но сейчас, когда страсти немного утихли и появилась возможность посмотреть на ситуацию более здраво, можно сделать более спокойные и резонные выводы.

Стерлинг слился с реванша с Яном. Опять. Это можно назвать позором? Стерлинг слился с реванша с Яном. Опять. Это можно назвать позором?

Стерлинг сам сообщил, что не травмирован, но его выход в октагон может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Кроме того, в СМИ гуляла информация, что американец не получил медицинского допуска на проведение боёв.

«Давайте проясним ситуацию. Я не травмирован, но моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я испытываю лучшие ощущения, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше 10 лет.

Мне нравится делиться правдой со своими фанатами, которым, в общем-то, наплевать на здоровье бойцов. Тренировки проходят хорошо, но у меня не получается заставить тело пройти два раунда в спаррингах. Усталость и судороги всё ещё сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервные окончания до сих пор восстанавливаются после длительной травмы и всех операций, которые я перенёс. C этим я ничего не могу поделать. Да, можно рискнуть, но при этом можно пострадать ещё больше.

На самом деле изначально я хотел драться в декабре, но планы были сдвинуты. Моё тело всё ещё не слушается меня. Поэтому я попросил Яна об отсрочке. Я попросил его подождать, чтобы стать первым бойцом в UFC, который наваляет ему», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Стерлинг не хочет рисковать, это логично

Ян и Стерлинг должны были провести бой-реванш на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Этот поединок должен был расставить все точки над i во взаимоотношениях бойцов. Первый бой, проходивший в начале марта закончился нелогичной победой Стерлинга. Тогда Ян, как казалось, вёл дело к победе, но в концовке допустил глупую ошибку, нанеся запрещённый удар. Получился мощный удар в голову коленом, после которого Стерлинг уже не стал продолжать бой. Тогда многие раскритиковали американца, заподозрив его в симуляции. Но сам Алджэмейн предложил любому сомневающемуся получить аналогичный удар и рассказать, как себя после такого чувствует.

Наверное, там истина была где-то рядом. Рискнём предположить, что Стерлинг мог продолжить бой, но зачем это было делать? Очевидно, что Алджэмейн потерпел бы поражение. У него и до удара коленом дела складывались неважно, а после такого он с большой долей вероятности не дотерпел бы даже до гонга.

У Стерлинга был шанс победить обходным путём, он им и воспользовался. Это как в футболе, когда нападающий падает после контакта, предпочитая пенальти, а не возможный забег к воротам. Какой смысл строить из себя героя, если есть более простой путь?

Стерлинг опять сбежал от Яна. Так, может быть, его друг Двалишвили прикроет? Стерлинг опять сбежал от Яна. Так, может быть, его друг Двалишвили прикроет?

Сейчас Стерлинг оказался в похожей ситуации. Зачем выходить на один из главных боёв в карьере, когда ты не полностью готов? Какой смысл рисковать своим здоровьем и поясом, если не можешь быть полностью в себе уверен? С этой точки зрения позиция Стерлинга совершенно понятна. Вряд ли его фанаты отвернутся от него после отказа драться с Яном в Абу-Даби, а хейтеры всё равно не изменят своего мнения. То же самое касается и самого Петра Яна, наверняка он уже составил собственное мнение о сопернике, а нынешние события никак на него не повлияют. Да и зачем Стерлингу что-то кому-то доказывать? Просто поставьте себя на его место.

За Стерлинга уже заступился менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Вряд ли его можно назвать ангажированным человеком в данной ситуации.

«Все критикуют Стерлинга, но я не знаю, о чём они говорят. Я переносил операцию на шее. Нужно от 9 до 12 месяцев, чтобы восстановиться. Если поторопишься — можешь остаться парализованным до конца жизни», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Стерлинг рисковал титулом, но в UFC ему верят

Вряд ли всё происходящее является попыткой Стерлинга избежать повторной встречи с Яном. Очевидно, что их реванш всё равно когда-нибудь состоится. Не будет же он вечно бегать от Петра. И, конечно, лучше хорошо подготовиться к этому поединку. Вообще, обвинять профессионального бойца ММА в трусости в принципе немного странно. Эти ребята явно не щадят себя, трусов среди них нет.

К тому же Стерлинг явно рисковал титулом. UFC спокойно мог лишить его чемпионского звания и выставить пояс на поединок Яна с другим претендентом. Так какой смысл так подставляться? В UFC Стерлингу верят. Причины неготовности к бою с Яном очевидны и понятны.

Поэтому, ещё раз, давайте не спешить с хейтом в адрес Стерлинга. Да, он сам дал поводы для такого отношения, он сам активно разыгрывал из себя жертву после первого боя. Понятно, что есть репутация, которая говорит против Алджэмейна. Но обрушиваться с ненавистью на него не стоит, просто сложились такие обстоятельства.

Обидно в этой ситуации за Яна. Он становится жертвой (хоть и сам в этом виноват). Ему просто не повезло с проблемным соперником. Пётр должен был спокойно защитить титул, побить Стерлинга и закрыть эту главу. Но так получилось, что россиянин допустил ошибку, за которую теперь и расплачивается. Теперь путь к поясу удлинился, на его пути появился ещё и Кори Сэндхаген. Но разве кто-то говорил, что быть чемпионом легко? Тем интереснее будет смотреть за продолжением этой затянувшейся саги.

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