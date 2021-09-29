Стерлинг не заслуживает хейта, Яну просто не повезло с проблемным соперником

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг оказался в центре внимания после того, как отказался провести бой-реванш с россиянином Петром Яном. Учитывая неоднозначную репутацию Стерлинга, многие жёстко раскритиковали бойца. В их числе был и ваш автор. Действительно, решение Алджэмейна сняться с боя с Яном вызвало эмоциональную и вполне объяснимую первую реакцию. Но сейчас, когда страсти немного утихли и появилась возможность посмотреть на ситуацию более здраво, можно сделать более спокойные и резонные выводы.

Стерлинг сам сообщил, что не травмирован, но его выход в октагон может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Кроме того, в СМИ гуляла информация, что американец не получил медицинского допуска на проведение боёв.



«Давайте проясним ситуацию. Я не травмирован, но моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я испытываю лучшие ощущения, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше 10 лет.



Мне нравится делиться правдой со своими фанатами, которым, в общем-то, наплевать на здоровье бойцов. Тренировки проходят хорошо, но у меня не получается заставить тело пройти два раунда в спаррингах. Усталость и судороги всё ещё сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервные окончания до сих пор восстанавливаются после длительной травмы и всех операций, которые я перенёс. C этим я ничего не могу поделать. Да, можно рискнуть, но при этом можно пострадать ещё больше.



На самом деле изначально я хотел драться в декабре, но планы были сдвинуты. Моё тело всё ещё не слушается меня. Поэтому я попросил Яна об отсрочке. Я попросил его подождать, чтобы стать первым бойцом в UFC, который наваляет ему», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Стерлинг не хочет рисковать, это логично

Ян и Стерлинг должны были провести бой-реванш на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Этот поединок должен был расставить все точки над i во взаимоотношениях бойцов. Первый бой, проходивший в начале марта закончился нелогичной победой Стерлинга. Тогда Ян, как казалось, вёл дело к победе, но в концовке допустил глупую ошибку, нанеся запрещённый удар. Получился мощный удар в голову коленом, после которого Стерлинг уже не стал продолжать бой. Тогда многие раскритиковали американца, заподозрив его в симуляции. Но сам Алджэмейн предложил любому сомневающемуся получить аналогичный удар и рассказать, как себя после такого чувствует.

Наверное, там истина была где-то рядом. Рискнём предположить, что Стерлинг мог продолжить бой, но зачем это было делать? Очевидно, что Алджэмейн потерпел бы поражение. У него и до удара коленом дела складывались неважно, а после такого он с большой долей вероятности не дотерпел бы даже до гонга.

У Стерлинга был шанс победить обходным путём, он им и воспользовался. Это как в футболе, когда нападающий падает после контакта, предпочитая пенальти, а не возможный забег к воротам. Какой смысл строить из себя героя, если есть более простой путь?

Сейчас Стерлинг оказался в похожей ситуации. Зачем выходить на один из главных боёв в карьере, когда ты не полностью готов? Какой смысл рисковать своим здоровьем и поясом, если не можешь быть полностью в себе уверен? С этой точки зрения позиция Стерлинга совершенно понятна. Вряд ли его фанаты отвернутся от него после отказа драться с Яном в Абу-Даби, а хейтеры всё равно не изменят своего мнения. То же самое касается и самого Петра Яна, наверняка он уже составил собственное мнение о сопернике, а нынешние события никак на него не повлияют. Да и зачем Стерлингу что-то кому-то доказывать? Просто поставьте себя на его место.

За Стерлинга уже заступился менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Вряд ли его можно назвать ангажированным человеком в данной ситуации.

«Все критикуют Стерлинга, но я не знаю, о чём они говорят. Я переносил операцию на шее. Нужно от 9 до 12 месяцев, чтобы восстановиться. Если поторопишься — можешь остаться парализованным до конца жизни», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Стерлинг рисковал титулом, но в UFC ему верят

Вряд ли всё происходящее является попыткой Стерлинга избежать повторной встречи с Яном. Очевидно, что их реванш всё равно когда-нибудь состоится. Не будет же он вечно бегать от Петра. И, конечно, лучше хорошо подготовиться к этому поединку. Вообще, обвинять профессионального бойца ММА в трусости в принципе немного странно. Эти ребята явно не щадят себя, трусов среди них нет.

К тому же Стерлинг явно рисковал титулом. UFC спокойно мог лишить его чемпионского звания и выставить пояс на поединок Яна с другим претендентом. Так какой смысл так подставляться? В UFC Стерлингу верят. Причины неготовности к бою с Яном очевидны и понятны.

Поэтому, ещё раз, давайте не спешить с хейтом в адрес Стерлинга. Да, он сам дал поводы для такого отношения, он сам активно разыгрывал из себя жертву после первого боя. Понятно, что есть репутация, которая говорит против Алджэмейна. Но обрушиваться с ненавистью на него не стоит, просто сложились такие обстоятельства.

Обидно в этой ситуации за Яна. Он становится жертвой (хоть и сам в этом виноват). Ему просто не повезло с проблемным соперником. Пётр должен был спокойно защитить титул, побить Стерлинга и закрыть эту главу. Но так получилось, что россиянин допустил ошибку, за которую теперь и расплачивается. Теперь путь к поясу удлинился, на его пути появился ещё и Кори Сэндхаген. Но разве кто-то говорил, что быть чемпионом легко? Тем интереснее будет смотреть за продолжением этой затянувшейся саги.