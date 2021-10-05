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«Душа поёт, ноги тянут в пляс». А. Емельяненко показал тренировку с элементами танца

«Душа поёт, ноги тянут в пляс». А. Емельяненко показал тренировку с элементами танца
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Известный боец Александр Емельяненко поделился видео со своей тренировки, где использовал элементы танца. Спортсмен отметил, что чувствует себя всё лучше.

«С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше! Ноги тянет в пляс! Душа поёт», — подписал видео Емельяненко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что блогер Артём Тарасов, с которым Александр провёл последний поединок, может подраться со знаменитым бойцом ММА Джеффом Монсоном.

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