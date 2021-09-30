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Блогер Артём Тарасов может подраться с Джеффом Монсоном

Блогер Артём Тарасов может подраться с Джеффом Монсоном
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Блогер Артём Тарасов рассказал, что может подраться со знаменитым бойцом ММА Джеффом Монсоном. По словам Тарасова, после боя с Александром Емельяненко он получил множество предложений.

«Сейчас много разных предложений и боев. Если бы я выиграл у Александра Емельяненко, то всё было бы намного круче. Есть такая информация, что, скорее всего, будет бой с Джеффом Монсоном.

Не буду говорить о том, в какой лиге может пройти этот бой. Подерёмся у того, от кого будет лучшее предложение. Будет либо бокс, либо бокс в перчатках для ММА, либо голые кулаки», – приводит слова Тарасова «Спорт-экспресс».

Первый раунд боя с Емельяненко остался за Тарасовым. Александр много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

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