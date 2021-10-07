Дана Уайт поблагодарил Хукера за согласие провести бой с Махачевым

Президент UFC Дана Уайт выразил благодарность Дэну Хукеру, согласившемуся на бой с Исламом Махачевым на коротком уведомлении.



«Хукер заслуживает огромного уважения. Когда Рафаэль дос Анбос выбыл, у нас было несколько кандидатов. Но Дэн сказал, что сделает всё, что нужно. Из-за коронавирусных ограничений он какое-то время не сможет вернуться домой. Это заслуживает огромного уважения. Он принял бой в очень непростой ситуации. Тем более, если речь о таком сопернике, как Махачев», — приводит слова Уайта MMAJunkie.



Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.



В последнем поединке Махачев одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.