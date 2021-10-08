Депутат Виталий Милонов вызвал на бой Моргенштерна

Депутат Виталий Милонов после поединка с известным актёром Никитой Джигурдой вызвал на бой рэпера Моргенштерна.



«Бывает состояние, когда нужно рефлекс рвотный, вот так для Моргенштерна это самое то. Моргенштерн, ты меня встретишь. Я может быть и не занимался боксом, но ты не уйдёшь ни на двух, ни на четырёх конечностях – ты уползёшь и будешь молить о пощаде», — сказал Виталий Милонов в видео, опубликованном в «инстаграме» промоушена «Наше дело».



Напомним, ранее в интернете были опубликованы фрагменты боя, состоявшегося между 60-летним шоуменом Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Известный боец Александр Емельяненко ранее критически оценил бой, отметив, что победу одержал Джигурда.