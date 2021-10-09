Российский боец ACA рассказал, как Рамзан Кадыров заступился за него в Чечне

Российский боец смешанных единоборств Станислав Власенко рассказал, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заступился за него на турнире в Грозном 4 октября.



Власенко на турнире АСА одержал победу над Хусейном Халиевым. После этого болельщики освистали его, а один из фанатов облил спортсмена водой и кинул в него бутылку.



«Это было ожидаемо, я же на его земле бился. Ничего страшного. Думал, что немного покричат, да успокоятся. Потом был маленький кипиш. Меня обрызгали водой, кинули бутылку… Но Рамзан Ахматович быстро устранил всё. Лично поставил этого человека на место. Как это выглядело? После боя меня повели на осмотр. Кто-то подбегает к перилам трибуны, обливает меня водой. Я поворачиваюсь в его сторону, мы что-то сказали друг другу. А дальше Рамзан Ахматович проявил инициативу и заставил парня извиниться. Он вышел в клетку и извинился. На этом всё», — рассказал Власенко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».