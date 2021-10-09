Скотт Кокер хочет видеть братьев Пол в Bellator

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что промоушен готов к сотрудничеству с популярными блогерами Джейком и Логаном Полом, которые пробуют свои силы на боксёрском ринге.



«Они трудолюбивые, прогрессируют и становятся лучше от боя к бою. Не нужно недооценивать боевые способности этих парней. Если они однажды захотят попасть в ММА, то мы будем рады видеть их в Belltor. Надеюсь, они придут в ММА и проверят свои навыки в смешанных единоборствах. У них есть борцовский опыт, они спортивные молодые парни», — приводит слова Скотта Кокера BJPenn.



Старший из братьев, Логан Пол, имеет в послужном списке лишь один официальный поединок — с блогером KSI, которому он уступил раздельным решением. Кроме того, на его счету выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, завершившийся вничью.



Младший брат, Джейк Пол, провёл четыре боя на ринге, одержав четыре победы. В его послужном списке победы над Тайроном Вудли и Беном Аскреном.