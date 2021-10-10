Усэйн Болт отреагировал на исход боя между Фьюри и Уайлдером

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт высказался о поединке с участием 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и 33-летнего непобеждённого представителя Великобритании Тайсона Фьюри, сражавшихся в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.



«Какой бой! Классика», — написал Болт в своём «твиттере».



Это был уже третье противостояние соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал представителя США и отобрал у того чемпионский пояс WBC.