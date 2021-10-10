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Андре Уорд: Фьюри слишком массивный для Усика, Александр не сможет его побить

Андре Уорд: Фьюри слишком массивный для Усика, Александр не сможет его побить
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Знаменитый боксёр Андре Уорд поделился ожиданиями от поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика. Напомним, в последнем бою Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера, Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа.

«Усик не сможет побить Фьюри. Тайсон не просто большой увалень — это мастеровитый боксёр, отлично умеющий драться. Думаю, что он слишком массивный для Усика.

Энтони Джошуа следует подраться с Усиком в реванше, а Фьюри встретиться с победителем, кто бы им ни был. Тайсону нужно попытаться завоевать ещё один титул. Если Фьюри достигнет успеха, то затем можно уходить. Ему больше нечего доказывать», – рассказал Уорд в подкасте Behind The Gloves.

Ранее о желании подраться с Фьюри рассказал Энди Руис.

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