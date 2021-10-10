Андре Уорд: Фьюри слишком массивный для Усика, Александр не сможет его побить
Поделиться
Знаменитый боксёр Андре Уорд поделился ожиданиями от поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика. Напомним, в последнем бою Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера, Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа.
«Усик не сможет побить Фьюри. Тайсон не просто большой увалень — это мастеровитый боксёр, отлично умеющий драться. Думаю, что он слишком массивный для Усика.
Энтони Джошуа следует подраться с Усиком в реванше, а Фьюри встретиться с победителем, кто бы им ни был. Тайсону нужно попытаться завоевать ещё один титул. Если Фьюри достигнет успеха, то затем можно уходить. Ему больше нечего доказывать», – рассказал Уорд в подкасте Behind The Gloves.
Ранее о желании подраться с Фьюри рассказал Энди Руис.
Комментарии
- 10 октября 2021
-
21:36
-
21:16
-
20:05
-
19:08
-
18:06
-
17:31
-
17:04
-
16:38
-
16:07
-
15:36
-
15:14
-
14:38
-
13:48
-
13:15
-
12:58
-
12:32
-
12:28
-
12:21
-
12:01
-
11:44
-
11:38
-
11:26
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:48
Партнерский контент