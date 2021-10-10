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«Сейчас самое время для возвращения». Энди Руис хочет подраться с Тайсоном Фьюри

«Сейчас самое время для возвращения». Энди Руис хочет подраться с Тайсоном Фьюри
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Бывший чемпион мира по трём версиям Энди Руис поделился впечатлениями от третьего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Фьюри по ходу боя дважды оказывался в нокдауне, но победил Бронзового бомбардировщика нокаутом в 11-м раунде.

«Фьюри сделал прекрасную работу. Это его ночь, не стану говорить ничего плохого. Я завоёвывал все титулы, кроме пояса WBC. Жду возможности подраться за него с Фьюри.

Думаю, сейчас самое время для моего возвращения, потому что все выбивают друг друга. Я только восстановился после операции и вернусь в декабре-январе», — приводит слова Руиса Fighthub.

На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа (22 нокаутом), один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, по результатам одного судьи определили ничью, ещё два закончились поражением — оба в бою с Тайсоном.

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