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Okko эксклюзивно покажет документальный сериал о Фёдоре Емельяненко

Okko эксклюзивно покажет документальный сериал о Фёдоре Емельяненко
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Okko эксклюзивно в России и странах СНГ покажет документальный сериал «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора», рассказывающий о жизни легендарного бойца смешанных единоборств. Первый эпизод появится на платформе Okko 11 октября.

Сериал, повествующий о жизненном пути атлета, приурочен к первому за шесть лет бою Фёдора Емельяненко в России. На турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на ВТБ-Арене в Москве и будет транслироваться эксклюзивно в Okko, Последний Император сразится с Тимоти Джонсоном.

В центре сюжета сериала «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора» – основные этапы жизни бойца, начиная с его детства в Старом Осколе и первых тренировок по дзюдо и самбо в местном спортзале и заканчивая подготовкой к бою с Тимоти Джонсоном. Формат документального реалити позволяет зрителю оказаться рядом с легендарным бойцом в моменты тренировок, отдыха и размышлений.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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