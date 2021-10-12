Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: буду удивлён, если Уайлдер когда-нибудь вернётся в ринг. Он неудачник

Фьюри: буду удивлён, если Уайлдер когда-нибудь вернётся в ринг. Он неудачник
Комментарии

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о карьере Деонтея Уайлдера, которого он нокаутировал в последнем бою. По ходу поединка Фьюри дважды оказался в нокдауне, но в 11-м раунде победил Бронзового бомбардировщика нокаутом.

«Уверен, что у Уайлдера будет ещё огромное количество отговорок. Он всегда так делает, он же неудачник. Взять хотя бы придирки Деонтея к перчаткам перед третьим боем. Его избили честно. Буду удивлён, если он вообще когда-нибудь вернётся в ринг», — рассказал Фьюри подкасту Behind The Gloves.

Фьюри и Уайлдер встречались на профессиональном ринге три раза. В первом поединке была зафиксирована ничья, хотя Тайсон дважды побывал в нокдауне. Во втором бою угол Уайлдера выбросил полотенце после того, как Деонтей перестал оказывать сопротивление. В третьем поединке Фьюри нокаутировал соперника.

Невеста Уайлдера плакала после боя. Она увидела 150 ударов и жёсткий нокаут от Фьюри Невеста Уайлдера плакала после боя. Она увидела 150 ударов и жёсткий нокаут от Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021