Фьюри: буду удивлён, если Уайлдер когда-нибудь вернётся в ринг. Он неудачник

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о карьере Деонтея Уайлдера, которого он нокаутировал в последнем бою. По ходу поединка Фьюри дважды оказался в нокдауне, но в 11-м раунде победил Бронзового бомбардировщика нокаутом.
«Уверен, что у Уайлдера будет ещё огромное количество отговорок. Он всегда так делает, он же неудачник. Взять хотя бы придирки Деонтея к перчаткам перед третьим боем. Его избили честно. Буду удивлён, если он вообще когда-нибудь вернётся в ринг», — рассказал Фьюри подкасту Behind The Gloves.
Фьюри и Уайлдер встречались на профессиональном ринге три раза. В первом поединке была зафиксирована ничья, хотя Тайсон дважды побывал в нокдауне. Во втором бою угол Уайлдера выбросил полотенце после того, как Деонтей перестал оказывать сопротивление. В третьем поединке Фьюри нокаутировал соперника.
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