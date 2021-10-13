Пэдди Пимблетт объявил о желании сразиться с Хабибом Нурмагомедовым

26-летний британец Пэдди Пимблетт, который в сентябре 2021 года дебютировал в UFC с победы над Луиджи Вендрамини, заявил, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Пимблетта спросили, кто, по его мнению, является лучшим легковесом в истории MMA.
«Хабиб, тут без вопросов. И я бы с ним тоже с удовольствием сразился», — сказал Пимблетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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