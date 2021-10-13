«Хабиб – величайший легковес в истории». Эксклюзивное интервью с Пэдди Пимблеттом

4 сентября в целом непримечательный турнир UFC собрал хорошую аудиторию и впоследствии отличные отзывы. Виной тому стал яркий дебютант лиги, экс-чемпион Cage Warriors в двух весовых категориях Пэдди Пимблетт. Британец много наговорил ещё до первой схватки в американском промоушене. Так, он немного задел Хабиба Нурмагомедова, чем вызвал в свой адрес немалый хейт. В первом поединке Пэдди выступил очень ярко, что привело к стремительному росту его популярности. «Чемпионату» удалось пообщаться с восходящей звездой лиги. Пимблетт рассказал о реальном восприятии Хабиба, назвал лучших российских бойцов в истории ММА, а также много говорил о футболе.

— Можете рассказать свой повседневный режим дня?

— Мой график дня состоит из раннего подъема в шесть утра. Я иду в зал на интервальные тренировки. Почти целый день я провожу в зале и за это время я делаю две тренировочные сессии. После этого я выгуливаю свою собаку. И оставшееся время я уделяю семье. Такими у меня выходят тренировочные сборы.

Фото: instagram.com/paddythebaddyufc

— Как вам бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером?

— Потрясающая схватка, одна из лучших в супертяжелом весе из всего того, что мне довелось видеть.

— Считаете ли вы Тайсона Фьюри лучшим супертяжеловесом в истории бокса?

— Не могу так сказать по поводу всей истории бокса, но он точно лучший боксёр современности.

— Вас не смущает тот факт, что Фьюри родом из Манчестера, в то время как вы из Ливерпуля?

— Нет, Фьюри хороший парень, мне он нравится.

— Расскажите, пожалуйста, в каком районе Ливерпуля вы росли?

— Я вырос в Хантингтоне, оттуда родом Стивен Джеррард.

— Это суровый или спокойный район?

— Трудно однозначно ответить, так как там может быть и опасно, и безопасно. В основном там довольно спокойно. Хороший район.

— Как известно, вы ярый болельщик футбольного клуба «Ливерпуль». Можете рассказать, как вы праздновали чемпионство своего клуба в 2020 году?

— Мы все вышли в сторону Энфилда. Там собрались все болельщики «Ливерпуля». И там было настолько тесно, что не развернуться. Но атмосфера во время празднования была невероятной. Мы пели, орали кричалки.

— Карантин не запрещал вам выходить?

— По началу карантин был очень жёстким. Но нам было трудно привыкнуть к нему. И постепенно люди начали выходить на улицу. И к чемпионству «Ливерпуля» таких жёстких ограничений на выход на улицу уже не было. Поэтому мы смогли собраться у «Энфилда».

— Когда вы в последний раз посещали «Энфилд»?

— Перед перерывом на матчи сборных успел сходить на домашнюю игру против «Манчестер Сити».

Фото: Getty Images

— Как вам атмосфера «Энфилда» после возвращения болельщиков на трибуны?

— Великолепная, мне этого очень не хватало. Хотя в этом сезоне я успел сходить на несколько домашних игр «Ливерпуля», но атмосфера на матче против «Милана» и «Манчестер Сити» была лучшей.



— Для нас Англия прежде всего ассоциируется с футболом, потому что мы все смотрим Английскую премьер-лигу. Могли ли вы стать футболистом или вы изначально знали, что станете бойцом?

— Все уроженцы Ливерпуля, включая меня, хотят стать футболистами и быть как Стивен Джеррард или Джейми Каррагер. Но я был недостаточно хорошим футболистом, поэтому выбор пал на единоборства, куда я пришёл в 15 лет.

— И кто является вашим любимым футболистом «Ливерпуля» за всё время?

— Разумеется, Стивен Джеррард и Джейми Каррагер, которые родились и выросли в Ливерпуле.

— А кого бы вы выделили из ныне играющих за «Ливерпуль» футболистов?

— Уроженцев Ливерпуля прежде всего (Трент-Александр Арнольд и Кертис Джонс) и Энди Робертсон.

— С кем из бойцов вы мечтаете встретиться в октагоне?

— Скажу честно, у меня нет мечты с кем-то встретиться. Я готов к любому оппоненту. Дайте мне любого бойца, и я выйду против него. Но сейчас я бы хотел встретиться с Джаредом Гордоном, потому что он упомянул моё имя.

— Кого бы вы назвали сильнейшим легковесом в истории ММА?

— Хабиб, тут без вопросов. И я бы с ним тоже с удовольствием сразился.



— Что вы знаете о российском ММА? И можете назвать топ-3 русских бойцов?

— К сожалению, я знаю про российские ММА очень немного. На первое место среди лучших русских бойцов я точно поставлю Фёдора Емельяненко, затем Хабиб Нурмагомедов, и на третьем Пётр Ян. Мне очень нравится Пётр Ян как боец, высший класс.

— Собираетесь ли вы смотреть бой между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном, который пройдёт на турнире Bellator 23 октября?

— Признаюсь честно, я вообще не смотрю Bellator. Поэтому я оттуда не знаю ни одного из бойцов. Если проводить аналогии с английским футболом, то UFC — это АПЛ а Bellator — это Чемпионшип. А я не смотрю Чемпионшип.

— Вы сделали какие-нибудь выводы из той истории с Хабибом Нурмагомедовым, когда вам в директ прилетело много гневных сообщений?

— Я привык к такому хейту, ибо с 16 лет я начал получать сообщения такого характера. У меня за это время сформировался иммунитет к такому хейту. Я привык к этому. Если ты получаешь много сообщений, то это значит, что ты хорошо делаешь свою работу.

Фото: instagram.com/paddythebaddyufc

— Нет ли у вас опасений, что соперники будут готовиться к вам по-особенному из-за вашего эксцентричного поведения?

— Нет, мне нравятся вызовы, и я люблю драться со сверхмотивированными бойцами.

— Ваши оппоненты любят шутить про вашу прическу. Вы ходите с ней с самого детства?

— Нет, не с самого детства. Когда я был молодым, я ходил с короткой причёской. В то время я был похож на скинхеда. Когда мне было 18-19 лет, я немного отпустил длину волос и решил оставить такой.

— И вам никогда не предлагали сменить прическу?

— Нет, потому что некоторым людям нравится. Но я в будущем точно побреюсь налысо, для меня это не проблема.

— Ваш треш-ток — это ваша умышленная стратегия продвижения, или это ваше естественное поведение?

— Это мое естественное поведение. Я везде одинаков, неважно, где я, в Ливерпуле или Манчестере.

— На протяжении долгого времени вас преследовали травмы. Залечили ли вы все свои повреждения?

— Пару лет назад у меня были настолько серьёзные проблемы с кистью, что я не мог выбрасывать удары. В прошлом году я не мог бороться обеими руками. Но, к счастью, с кистью сейчас всё в порядке. Я очень надеюсь, что эти проблемы позади и я смогу драться еще 10 лет.

Фото: Getty Images

— Сейчас у вас нет контракта на следующий бой?

— Нет, у меня нет соперника. И я уверен, что не успею выйти в октагон до конца этого года. Дело в том, что мне не присылали ни предложений, ни контрактов.

— На сколько боёв у вас заключен контракт?

— У меня контракт только на один бой. Это не был контракт на несколько поединков. Посмотрим, как пройдут переговоры.