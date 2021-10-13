В GAMMA выступили с заявлением по отказу Украины допустить россиян на чемпионат Европы

В Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) выступили с заявлением по ситуации с отказом Украины допустить российских бойцов на чемпионат Европы. Проведение турнира в Киеве запланировано на начало ноября.

«Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года в Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации MMA Украины Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на чемпионате Европы и неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступать на чемпионате Европы по политическим причинам. В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», — отмечается в заявлении организации.

«Мы — единая семья GAMMA, объединённая общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение. Мы организуем турниры для атлетов из всех стран — членов Ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности», — сказал президент организации Алекс Энгельхардт.