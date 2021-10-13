Уайлдера отстранили от боёв на полгода, Фьюри — на полтора месяца

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер, который сломал руку в поединке с Тайсоном Фьюри в минувшие выходные, из медицинских соображений отстранён от боёв на полгода. Об этом сообщает издание Independent.

Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде, по окончании боя его отправили в больницу. Что касается Фьюри, то его отстранили на 45 дней.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.