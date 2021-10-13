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Александр Емельяненко подерётся с Джеффом Монсоном на голых кулаках

Александр Емельяненко подерётся с Джеффом Монсоном на голых кулаках
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Известный российский боец Александр Емельяненко подерётся с соотечественником Джеффом Монсоном на голых кулаках. Бой состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting, о чём сообщил его основатель Анатолий Сульянов в своём «инстаграме». Дата поединка будет названа позднее.

В последнем бою 40-летний Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

50-летний Монсон последний официальный поединок провёл в 2016 году, победив Алекса Кардо.

Любопытно, что Емельяненко и Монсон уже встречались в 2012 году, победу удушающим приёмом одержал Джефф.

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