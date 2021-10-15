Немков назвал сильные стороны Энгликаса, бой с которым он проведёт на турнире Bellator 268

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился мнением о сильных сторонах литовца Джулиуса Энгликаса, с которым он сразится на Bellator 268. Турнир пройдёт в ночь с 16 по 17 октября мск.
«Сильные стороны Энгликаса? Я думаю, что его сильная сторона – это борьба и физическая мощь. И то, что он может функционально дышать три раунда. Это то, что я видел. Но сейчас ему драться пять раундов. Будет совсем другой бой, другой оппонент и другого уровня оппозиция.
Станет ли чемпионство, добытое в Гран-при, особенно важным для меня? На протяжении всего Гран-при я защищаю свой чемпионский титул. И для меня важно выиграть каждый бой. И победа в подобном турнире будет действительно значимой в моей карьере. Ведь здесь собраны серьёзные бойцы. Очень именитые. Это Гран-при высокого уровня», — сказал Немков на пресс-конференции.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 15 октября 2021
-
11:07
-
10:45
-
10:08
-
09:56
-
09:48
-
09:13
-
00:48
-
00:38
- 14 октября 2021
-
23:58
-
23:12
-
22:18
-
22:00
-
21:28
-
21:07
-
20:00
-
19:08
-
18:47
-
18:30
-
17:42
-
16:31
-
15:59
-
15:22
-
15:13
-
14:56
-
13:37
-
12:37
-
11:11
-
10:03
-
09:24
-
02:15
-
00:37
- 13 октября 2021
-
23:37
-
23:07
-
22:24
-
22:04