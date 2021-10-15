Немков назвал сильные стороны Энгликаса, бой с которым он проведёт на турнире Bellator 268

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился мнением о сильных сторонах литовца Джулиуса Энгликаса, с которым он сразится на Bellator 268. Турнир пройдёт в ночь с 16 по 17 октября мск.

«Сильные стороны Энгликаса? Я думаю, что его сильная сторона – это борьба и физическая мощь. И то, что он может функционально дышать три раунда. Это то, что я видел. Но сейчас ему драться пять раундов. Будет совсем другой бой, другой оппонент и другого уровня оппозиция.

Станет ли чемпионство, добытое в Гран-при, особенно важным для меня? На протяжении всего Гран-при я защищаю свой чемпионский титул. И для меня важно выиграть каждый бой. И победа в подобном турнире будет действительно значимой в моей карьере. Ведь здесь собраны серьёзные бойцы. Очень именитые. Это Гран-при высокого уровня», — сказал Немков на пресс-конференции.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.