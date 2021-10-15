Немков рассказал о подготовке к бою с Энгликасом на Bellator 268

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился подробностями своей подготовки к предстоящему выступлению на турнире Bellator 268, где он сразится с Джулиусом Энгликасом. Изначально Вадим должен был встретиться с Энтони Джонсоном, однако тот снялся с боя из-за болезни.
«Думаю ли о возможной встрече в финале с Районом Бейдером? Такие мысли меня посещают, но возможная встреча с Бейдером меня не смущает. Я готов ко второму бою с ним. И, я думаю, что во второй раз тоже его выиграю. Менял ли я план на бой из-за смены соперника? Особо ничего не менял. В принципе, я со всеми дерусь в своём стиле. И, думаю, вы это видите. Я много двигаюсь, быстро бью, сильно бью. В принципе, сейчас я буду делать то же самое.
Менял ли что-то в подготовке, учитывая, что Фёдор Емельяненко возвращается 23 октября в октагон? Мы прошли очень хорошую подготовку к своим боям. Хорошие тренировочные лагеря, было очень много спарринг-партнёров. Думаю, всё будет хорошо у всей нашей команды. Я дерусь в эти выходные, в следующие выходные ещё пять человек дерётся. Я думаю, мы все одержим победы», — сказал Немков на пресс-конференции.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
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