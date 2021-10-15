Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тыс, если их секунданты запрыгнут в клетку

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал о возможных штрафных санкциях, которые могут наложить на Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова по итогам их субботнего боя.



«Секунданты себе всегда находят оправдания. Давайте договоримся, штраф 500 тыс. рублей на спортсмена, можно эту выплату сделать в пользу другого спортсмена, если чей-то секундант запрыгнет в клетку. Это же неэстетично, выглядит как зоопарк. Договорились? Хорошо», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Мик Гусейнов.



Это будет вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Бой тогда завершился вничью раздельным решением судей.



На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.