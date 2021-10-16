Гусейнов не уложился в вес перед боем со Шлеменко и заплатит штраф

Сегодня, 16 октября, в Сочи состоялась церемония взвешивания, в которой приняли участие российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Поединок Александра и Артура состоится 17 октября на турнире Eagle FC 42.
Вес Шлеменко составил 84,2 кг, Гусейнова — 85,6 кг. Лимит средней весовой категории оценивается в 83,9 кг. По правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г. Таким образом, Гусейнов не смог уложиться в положенный лимит, из-за чего будет вынужден отдать оппоненту часть гонорара.
Кроме того, Гусейнов начнёт бой с жёлтой карточкой (что означает минус один балл в первом раунде).
Остальные результаты взвешивания:
Ренат Хавалов (61,1 кг) Патрицио де Соуза (61 кг)
Жора Айвазян (70,4) — Валерий Грицутин (70,5)
Абдурахман Алимагомедов — Заур Исаев (77,3)
Магомед Сулейманов — Артур Арутюнян (77,2)
Шамиль Ахмедов (93) — Рафаэль Целестино (89,5)
Роман Авдал (66,2) — Мансур Джамбураев (67,4)
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