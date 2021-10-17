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«С удовольствием повторю». Минеев после победы над Исмаиловым намекнул на третий бой

«С удовольствием повторю». Минеев после победы над Исмаиловым намекнул на третий бой
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Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал победу в бою с Магомедом Исмаиловым. Уроженец Свердловска выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

«Я не разделяю Исмаилова на спортсмена и человека. Хочу извиниться перед семьёй Магомеда, знаю, что они тут. Неловко получилось, что всё это произошло на их глазах. И, знаете, я бы с удовольствием повторил.

Пусть сегодня последний удар за тобой, но мы можем это исправить. И, да, спасибо тебе за то, что сегодня я выгляжу лучше, чем в прошлый раз.

Спасибо моей семье, спасибо всем, кто поддерживал. Всех обнял», — сказал Минеев в интервью после боя.

Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении (16-1-1), а его оппонент – Исмаилов, потерпел третье поражение, одержав 17 побед (рекорд в ММА – 17-3-1).

Напомним, это была уже вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья.

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