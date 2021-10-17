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Хьюи Фьюри досрочно победил бывшего соперника Поветкина

Хьюи Фьюри досрочно победил бывшего соперника Поветкина
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри одержал победу над бывшим соперником Александра Поветкина, опытным немецким боксёром румынского происхождения Кристианом Хаммером.

Британец работал первым номером и прессинговал соперника. Хаммер же не слишком активничал. В пятой трёхминутке Фьюри провёл затяжную атаку. Перед шестым раундом Кристиан решил отказаться от продолжения схватки и не вышел на бой. Таким образом, двоюродный брат Тайсона Фьюри одержал досрочную победу.

Отметим, это уже третья победа кряду для Хьюи после поражения всё от того же Поветкина. В декабре 2020 года Фьюри единогласным решением судей победил другого экс-претендента на титул чемпиона мира Мариуша Ваха.

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