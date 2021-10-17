Хьюи Фьюри досрочно победил бывшего соперника Поветкина

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри одержал победу над бывшим соперником Александра Поветкина, опытным немецким боксёром румынского происхождения Кристианом Хаммером.

Британец работал первым номером и прессинговал соперника. Хаммер же не слишком активничал. В пятой трёхминутке Фьюри провёл затяжную атаку. Перед шестым раундом Кристиан решил отказаться от продолжения схватки и не вышел на бой. Таким образом, двоюродный брат Тайсона Фьюри одержал досрочную победу.

Отметим, это уже третья победа кряду для Хьюи после поражения всё от того же Поветкина. В декабре 2020 года Фьюри единогласным решением судей победил другого экс-претендента на титул чемпиона мира Мариуша Ваха.