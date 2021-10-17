Тактаров — Гаджиеву: Минеев и Исмаилов подарили тебе лучшее шоу в твоей карьере
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», в котором поздравил российского промоутера Камила Гаджиева с организацией турнира AMC Fight Nights 104, который прошёл в Сочи. В главном бою спортивного мероприятия 31-летний Владимир Минеев техническим нокаутом в концовке третьего раунда одолел 35-летнего Магомеда Исмаилова.
«Я сидел и думал, почему 3, а не 5 раундов? Но было бы не так валидольно, наверное. Это твоя находка, ефрейтор Камил Гаджиев, но и ребята подарили тебе лучшее шоу в твоей карьере. Осталось извиниться перед капитаном, и всё в жизни встанет на свои места. Лакцы — мудрый народ, и пора тебе стать одним из тех, кем бы этот народ гордился», — написал Тактаров.
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