«Впервые увидел этих ребят». Ковалёв — о бое Минеева и Исмаилова
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв прокомментировал исход поединка, в котором сошлись российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов, сражавшиеся на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.
«Сегодня впервые увидел этих ребят, которые, оказывается, уже давно ведут свою историю противостояния. Ранее никогда не следил за ММА.
От всей души поздравляю Владимира Минеева с победой и дальнейшей перспективой! Есть над чем работать, и желаю добиться ещё большего своими силами», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Сергей Ковалёва в «Инстаграме».
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