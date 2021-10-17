«Впервые увидел этих ребят». Ковалёв — о бое Минеева и Исмаилова

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв прокомментировал исход поединка, в котором сошлись российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов, сражавшиеся на турнире AMC Fight Nights 104. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.

«Сегодня впервые увидел этих ребят, которые, оказывается, уже давно ведут свою историю противостояния. Ранее никогда не следил за ММА.

От всей души поздравляю Владимира Минеева с победой и дальнейшей перспективой! Есть над чем работать, и желаю добиться ещё большего своими силами», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Сергей Ковалёва в «Инстаграме».