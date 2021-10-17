Василевский назвал главную ошибку Исмаилова в бою с Минеевым

Российский боец MMA Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке с участием российских бойцов смешанных единоборств Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, сражавшихся на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи. Победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда праздновал Минеев.
«Начало боя осталось за Исмаиловым: удавалось как работать в стойке, так и пытаться уводить в борьбу. Но к третьему раунду Мага резко устал… Будто закончился бензин. На тот момент о тактике речь уже не шла: даже двигаться было тяжело.
Если говорить о манере боя, Исмаилову не нужно было каждый раз пытаться бороться. Постоянное желание перевести в борьбу оказалось очень энергозатратным. Наверное, именно это и сыграло с ним злую шутку.
Минееву было важно не проиграть в первых двух раундах. Володя справился. Мага же хотел закончить поскорее, но, как мне кажется, это было ошибкой. Моё мнение: надо было планомерно работать все пять раундов. Не нужно было форсировать события: Желание выиграть не сыграло на руку. Многие недооценивают ударную технику Исмаилова: он спокойно может работать весь бой в стойке», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
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