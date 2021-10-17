Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор напал на известного итальянского диджея и сломал ему нос

Конор Макгрегор напал на известного итальянского диджея и сломал ему нос
Комментарии

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал, что знаменитый боец UFC Конор Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос. Диджей подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным.

«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом. Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю суд на Макгрегора», — цитирует диджея MMA Mania.

Самые ненавидимые бойцы для российских фанатов. Конор, Стерлинг, а кто ещё? Самые ненавидимые бойцы для российских фанатов. Конор, Стерлинг, а кто ещё?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021