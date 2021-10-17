Конор Макгрегор напал на известного итальянского диджея и сломал ему нос
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Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал, что знаменитый боец UFC Конор Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос. Диджей подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным.
«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом. Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю суд на Макгрегора», — цитирует диджея MMA Mania.
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